Туреччина заблокувала месенджер Discord

Туреччина заблокувала доступ до платформи обміну миттєвими повідомленнями Discord за рішенням суду.

Відповідне рішення ухвалив національний регулятор у сфері інфотехнологій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч заявив, що суд в Анкарі вирішив закрити доступ до платформи Discord через достатні підозри у скоєнні злочинів, пов'язаних із "сексуальним насильством над дітьми та непристойними діями".

"Ми сповнені рішучості захистити нашу молодь і дітей від шкідливих публікацій у соціальних мережах та інтернеті, які є злочинами. Ми ніколи не дозволимо спробам похитнути основи нашого суспільного устрою", – зазначив міністр.

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Рішення про заборону доступу до Discord в Туреччині було ухвалено після громадського обурення, викликаного вбивством двох жінок, скоєним 19-річним юнаком на початку цього місяця.

Після цього інциденту в соціальних мережах з'явилися повідомлення про те, що деякі користувачі Discord вихваляли вбивство, що викликало суспільне обурення проти деяких спільнот на платформі.

Нагадаємо, у серпні Туреччина заблокувала доступ до соціальної мережі Instagram через недотримання "законів і правил" країни та суспільних інтересів. Блокування тривало дев'ять днів.

На тлі блокування Instagram президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв про невдоволення роботою соціальних мереж.