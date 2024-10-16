У Польщі засудили 26-річного українця за підбурювання до шпигунства на користь РФ

Окружний суд Любліна засудив 26-річного громадянина України до майже трьох років ув’язнення за "підбурювання до шпигунства" на користь російських спецслужб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wprost.

За інформацією Агентства внутрішньої безпеки Польщі, українця, якого називають Оскар Д., затримали в Польщі 9 березня 2024 року. Йому висунули звинувачення у підбурюванні до шпигунства та спрямуванні кримінальних погроз на адресу громадянина Польщі.

Чоловіка звинуватили в тому, що він підбурював мешканця Люблінського воєводства діяти на користь "іноземної розвідки" і переконав його надіслати фотографії військової техніки, що прямувала в Україну. В обмін на це українець пропонував винагороду в розмірі 15 тисяч євро.

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Суд Любліна оцінив, що ці дії "могли завдати шкоди Республіці Польща", повідомили в польському Агентстві внутрішньої безпеки.

Вирок Оскару Д. ухвалили 27 вересня, його засудили до 2 років і 8 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, що минулого року у Польщі викрили мережу українців, росіян і білорусів, яких завербували російські спецслужби.

Судові процеси над підозрюваними почалися з осені 2023 року. Більшість визнали провину, їхні вироки варіюються від близько року до 6 років позбавлення волі.

Крім того, навесні 2024 року затримали громадянина Польщі, підозрюваного в співпраці з російською розвідкою для планування замаху на Володимира Зеленського.