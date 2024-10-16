В Польше осудили 26-летнего украинца за подстрекательство к шпионажу в пользу РФ

Окружной суд Люблина приговорил 26-летнего гражданина Украины к почти трем годам заключения за "подстрекательство к шпионажу" в пользу российских спецслужб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wprost.

По информации Агентства внутренней безопасности Польши, украинца, которого называют Оскар Д., задержали в Польше 9 марта 2024 года. Ему предъявили обвинение в подстрекательстве к шпионажу и направлении криминальных угроз в адрес гражданина Польши.

Мужчину обвинили в том, что он подстрекал жителя Люблинского воеводства действовать в пользу "иностранной разведки" и убедил его прислать фотографии военной техники, которая направлялась в Украину. В обмен на это украинец предлагал вознаграждение в размере 15 тысяч евро.

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Суд Люблина оценил, что эти действия "могли нанести ущерб Республике Польша", сообщили в польском Агентстве внутренней безопасности.

Приговор Оскару Д. приняли 27 сентября, его приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Напомним, что в прошлом году в Польше разоблачили сеть украинцев, россиян и белорусов, которых завербовали российские спецслужбы.

Судебные процессы над подозреваемыми начались с осени 2023 года. Большинство признали вину, их приговоры варьируются от около года до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, весной 2024 года задержали гражданина Польши, подозреваемого в сотрудничестве с российской разведкой для планирования покушения на Владимира Зеленского.