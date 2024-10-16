У Молдові кажуть про можливу спробу РФ підірвати легітимність виборів президента

Міністерство закордонних справ Молдови стверджує, що в Росії можуть організувати незаконне підвезення виборців до дільниць для голосування, щоб спробувати вплинути на результати молдовських президентських виборів.

Про це йдеться в заяві МЗС Молдови, яку цитує "Європейська правда".

Молдовське зовнішньополітичне відомство заявило, що отримало інформацію про спробу організувати незаконне перевезення виборців до дільниць для голосування у Росії.

"Вважаємо, що метою цих спроб є поставити під сумнів легітимність виборів", – наголошується в заяві.

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МЗС Молдови звернуло увагу російської влади на неприпустимість спроб поставити під загрозу виборчий процес шляхом дій, що "суперечать закону і штучно покликані створити враження переповненості виборчих дільниць у нашому посольстві в Москві".

"Відповідальні органи Молдови забезпечать проведення президентських виборів і конституційного референдуму відповідно до національного виборчого законодавства та міжнародних стандартів", – наголосило відомство.

Там додали, що Кишинів не допустить, аби законність виборів або їхнє проведення були поставлені під сумнів.

Нагадаємо, вже найближчої неділі – 20 жовтня – у Молдові одночасно пройдуть президентські вибори та голосування на референдумі щодо вступу у ЄС.

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