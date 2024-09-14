Молдова відкриє лише 5 дільниць у РФ для своїх громадян на майбутніх виборах

На президентських виборах 2024 року Молдова відкриє на території Росії лише 5 виборчих дільниць для своїх громадян, які там проживають і захочуть голосувати.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Центральна виборча комісія Молдови оголосила, що на президентських виборах 20 жовтня у Росії для громадян Молдови працюватимуть лише п’ять виборчих дільниць.

"Безпекова ситуація у Росії протягом 2024 року суттєво погіршилася. Враховуючи ці ризики, організацію виборів у Росії слід проводити з особливою обережністю, а місця для виборчих дільниць обирати з урахуванням рівня безпеки у питанні ППО та підтримання громадського порядку", – зазначили у ЦВК.

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Всього Молдова відкриє для своїх громадян за кордоном 234 виборчих дільниці. Найбільше дільниць буде в Італії (60), Німеччині (26) та Франції (20).

Ще у серпні у ЦВК казали, що у Росії може бути 29 виборчих дільниць.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Молдови 12 вересня зареєструвала чинну главу держави Маю Санду кандидаткою на президентських виборах.

Санду стала другим зареєстрованим кандидатом на виборах президента Молдови. Першим був колишній генеральний прокурор країни Александр Стояногло, якого підтримує Партія соціалістів.

Президентські вибори в Молдові відбудуться 20 жовтня, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.

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