В Молдове говорят о возможной попытке РФ подорвать легитимность выборов президента

Министерство иностранных дел Молдовы утверждает, что в России могут организовать незаконный подвоз избирателей к участкам для голосования, чтобы попытаться повлиять на результаты молдавских президентских выборов.

Об этом говорится в заявлении МИД Молдовы, которое цитирует "Европейская правда".

Молдавское внешнеполитическое ведомство заявило, что получило информацию о попытке организовать незаконную перевозку избирателей на участки для голосования в России.

"Считаем, что целью этих попыток является поставить под сомнение легитимность выборов", – отмечается в заявлении.

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МИД Молдовы обратил внимание российских властей на недопустимость попыток поставить под угрозу избирательный процесс путем действий, "противоречащих закону и искусственно призванных создать впечатление переполненности избирательных участков в нашем посольстве в Москве".

"Ответственные органы Молдовы обеспечат проведение президентских выборов и конституционного референдума в соответствии с национальным избирательным законодательством и международными стандартами", – подчеркнуло ведомство.

Там добавили, что Кишинев не допустит, чтобы законность выборов или их проведение были поставлены под сомнение.

Напомним, уже в ближайшее воскресенье – 20 октября – в Молдове одновременно пройдут президентские выборы и голосование на референдуме по вступлению в ЕС.

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