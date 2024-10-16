В Італії схвалили заборону сурогатного материнства за кордоном

Парламент Італії в середу, 16 жовтня, остаточно схвалив заборону на сурогатне материнство на пари, які шукають його за кордоном.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Італійський Сенат, верхня палата парламенту, підтримав ініційований минулого року закон, згідно з яким італійці, які вдаються до сурогатного материнства в інших країнах, після повернення на батьківщину підлягатимуть кримінальному переслідуванню.

Законопроєкт внесла ультраправа партія "Брати Італії" прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні, яка назвала його "нормою здорового глузду, спрямованою проти комерціалізації жіночого тіла і дітей".

Реклама:

В Італії ще з 2004 року заборонене сурогатне материнство, за що загрожує тюремне ув'язнення від трьох місяців до двох років і штраф у розмірі від 600 тисяч до 1 мільйона євро.

Тому італійці виїжджали до країн, де сурогатне материнство дозволене, наприклад до Сполучених Штатів або Канади. Більшість із них – гетеросексуальні пари, які не можуть мати дітей.

Правозахисні групи, зокрема ЛГБТ-активісти, розкритикували ухвалений закон як "середньовічний". Піддали його критиці й італійські опозиційні партії.

Це питання є частиною ширшої невирішеної проблеми в Італії, де відсутній закон про визнання дітей одностатевих пар.

Це залишає їх у правовій невизначеності, коли у свідоцтві про народження записаний лише біологічний батько чи мати, змушуючи його чи її партнера розпочинати тривалий і дорогий процес усиновлення.