В Италии одобрили запрет суррогатного материнства за рубежом

Парламент Италии в среду, 16 октября, окончательно одобрил запрет на суррогатное материнство на пары, которые ищут его за рубежом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Итальянский Сенат, верхняя палата парламента, поддержал инициированный в прошлом году закон, согласно которому итальянцы, которые прибегают к суррогатному материнству в других странах, после возвращения на родину будут подлежать уголовному преследованию.

Законопроект внесла ультраправая партия "Братья Италии" премьер-министра Джорджии Мелони, которая назвала его "нормой здравого смысла, направленной против коммерциализации женского тела и детей".

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В Италии еще с 2004 года запрещено суррогатное материнство, за что грозит тюремное заключение от трех месяцев до двух лет и штраф в размере от 600 тысяч до 1 миллиона евро.

Поэтому итальянцы выезжали в страны, где суррогатное материнство разрешено, например в Соединенные Штаты или Канаду. Большинство из них – гетеросексуальные пары, которые не могут иметь детей.

Правозащитные группы, в частности ЛГБТ-активисты, раскритиковали принятый закон как "средневековый". Подвергли его критике и итальянские оппозиционные партии.

Этот вопрос является частью более широкой нерешенной проблемы в Италии, где отсутствует закон о признании детей однополых пар.

Это оставляет их в правовой неопределенности, когда в свидетельстве о рождении записан только биологический отец или мать, заставляя его или ее партнера начинать длительный и дорогой процесс усыновления.