У Держдепі впевнені у продовженні підтримки України від країн Європи та за її межами

У Державному департаменті США впевнені, що країни у Європі та поза нею продовжать підтримку України.

Про це заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер під час брифінгу, передає "Європейська правда".

На питання журналіста, чи розділяють США побоювання щодо можливого скорочення військової підтримки України з боку Франції та Німеччини, Міллер акцентував, що "кожна країна має приймати власні рішення, виходячи зі своїх можливостей".

"Кожна країна має приймати власні рішення, виходячи зі своїх можливостей, виходячи зі своїх бюджетів, стосовно того, що вона може зробити. Ми задоволені коаліцією з понад 50 країн (форматом "Рамштайн"), яку ми об’єднали для підтримки України", – акцентував він.

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Окремо Міллер акцентував на тому, що є низка країн не лише в Європі, а й поза її межами, котрі зробили внесок у захист України, і США впевнені у продовженні цієї підтримки.

Нагадаємо, 15 жовтня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив про те, що країна через дефіцит бюджету цього року недовиконає свій початковий план щодо обсягів військової допомоги Україні і все ж не досягне позначки 3 млрд євро.

Франції, як і Німеччині, довелося скоротити цю статтю витрат у спробах зменшити дефіцит бюджету, який у 2024 році може сягнути 6% її ВВП.

Водночас напередодні стало відомо, що Франція найближчим часом почне постачати Україні нові дрони-камікадзе власної розробки, також нещодавно країна зобов'язалась підготувати та повністю оснастити українську бригаду.

Також нещодавно повідомлялося, що Німеччина спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги для України на 1,4 млрд євро, який планують надати до кінця 2024 року.