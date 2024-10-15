Франція цьогоріч недовиконає початковий план військової підтримки України

Франція через дефіцит бюджету цього року недовиконає свій початковий план щодо обсягів військової допомоги Україні і все ж не досягне позначки 3 млрд євро.

Як повідомляє Politico, пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Себастьєн Лекорню.

Президент Франції Емманюель Макрон обіцяв наростити військову допомогу для України до 3 млрд євро, у тому числі на тлі критики, що Франція робить менше, аніж багато інших країн. Цифра "до 3 млрд євро" фігурувала, зокрема, у двосторонній безпековій угоді.

"На початку 2024 року ми ухвалили політичне рішення, що допомога може сягнути 3 млрд євро. На практиці ми перевищимо 2 млрд, але не досягнемо 3 млрд євро", – повідомив Лекорню.

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Франції, як і Німеччині, довелося скоротити цю статтю витрат у спробах зменшити дефіцит бюджету, який у 2024 році може сягнути 6% її ВВП.

За словами Лекорню, близько 300 млн євро військової допомоги для України оплачується з доходів від заморожених російських активів. Ці кошти будуть використані на закупівлю 155 мм артилерійських снарядів, САУ Caesar і пального. 400-600 млн будуть згенеровані нижчими показниками інфляції і підуть на модернізацію ракет SCALP і Aster для України.

Також стало відомо, що у першій половині 2025 року Франція очікувано передасть Україні перші винищувачі Mirage 2000.