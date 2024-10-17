В Госдепе США уверены в продолжении поддержки Украины от стран Европы и за ее пределами

В Государственном департаменте США уверены, что страны в Европе и за ее пределами продолжат поддержку Украины.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер во время брифинга, передает "Европейская правда".

На вопрос журналиста, разделяют ли США опасения относительно возможного сокращения военной поддержки Украины со стороны Франции и Германии, Миллер акцентировал, что "каждая страна должна принимать собственные решения, исходя из своих возможностей".

"Каждая страна должна принимать собственные решения, исходя из своих возможностей, исходя из своих бюджетов, относительно того, что она может сделать. Мы довольны коалицией из более 50 стран [форматом "Рамштайн"], которую мы объединили для поддержки Украины", – акцентировал он.

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Отдельно Миллер акцентировал на том, что есть ряд стран не только в Европе, но и за ее пределами, которые внесли вклад в защиту Украины, и США уверены в продолжении этой поддержки.

Напомним, 15 октября министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о том, что страна из-за дефицита бюджета в этом году недовыполнит свой первоначальный план по объемам военной помощи Украине и все же не достигнет отметки 3 млрд евро.

Франции, как и Германии, пришлось сократить эту статью расходов в попытках уменьшить дефицит бюджета, который в 2024 году может достичь 6% ее ВВП.

В то же время накануне стало известно, что Франция в ближайшее время начнет поставлять Украине новые дроны-камикадзе собственной разработки, также недавно страна обязалась подготовить и полностью оснастить украинскую бригаду.

Также недавно сообщалось, что Германия совместно с еще тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи для Украины на 1,4 млрд евро, который планируют предоставить до конца 2024 года.