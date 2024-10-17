Фінляндія і Норвегія покращать залізничне сполучення для військових потреб

Фінляндія і Норвегія планують покращити залізничне і автомобільне сполучення між країнами для використання у військових цілях.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на брифінгу в Осло під час державного візиту президента Фінляндії Александра Стубба, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

З огляду на те, що кордон між Фінляндією і Норвегією простягається на 700 кілометрів, норвезький прем'єр-міністр наголосив на необхідності для двох країн обговорити наслідки для оборонного планування і інфраструктури.

"Наразі триває співпраця щодо автомобільного і залізничного сполучення у військових цілях", – сказав Гар Стьоре на пресконференції в середу.

Реклама:

Цей крок є частиною ініціативи ЄС з військової мобільності, яка спрямована на скорочення бюрократичної тяганини, розробку спільних стандартів і визначення маршрутів між учасниками ініціативи для зменшення затримок і полегшення пересування військ і техніки.

Схема військової мобільності ЄС перетворилася на один з флагманських проєктів Євросоюзу, до якого один за одним приєднуються країни, що не є членами ЄС, такі як США, Канада, Норвегія і Велика Британія. Туреччина також висловила зацікавленість, але ще не отримала "зеленого світла" від усіх країн-членів ЄС.

За словами Стубба, Фінляндія може багато чому навчитися у Норвегії, яка вже давно є членом НАТО. "Зрозуміло, що з військово-стратегічної точки зору нашими найближчими союзниками є Норвегія і Швеція", – сказав Стубб під час пресконференції.

Фінський президент відзначив, три країни мають багато спільного, додавши, що їхні оборонні відомства наразі працюють над тим, яку саме оборонну структуру вони будуть розвивати.

Нагадаємо, уряд Румунії схвалив у середу створення державної залізничної компанії для задоволення оборонних потреб країни, що відповідає новій ініціативі ЄС щодо військової мобільності.

У 2023 році в НАТО попередили країни-члени, що надмірна бюрократична тяганина заважає швидко перекидати війська у межах Європи і це може створити серйозну проблему у разі збройного конфлікту з Росією.