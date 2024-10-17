Финляндия и Норвегия улучшат железнодорожное сообщение для военных нужд

Финляндия и Норвегия планируют улучшить железнодорожное и автомобильное сообщение между странами для использования в военных целях.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на брифинге в Осло во время государственного визита президента Финляндии Александра Стубба, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Учитывая то, что граница между Финляндией и Норвегией простирается на 700 километров, норвежский премьер-министр отметил необходимость для двух стран обсудить последствия для оборонного планирования и инфраструктуры.

"Сейчас продолжается сотрудничество по автомобильному и железнодорожному сообщению в военных целях", – сказал Гар Стёре на пресс-конференции в среду.

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Этот шаг является частью инициативы ЕС по военной мобильности, которая направлена на сокращение бюрократической волокиты, разработку общих стандартов и определение маршрутов между участниками инициативы для уменьшения задержек и облегчения передвижения войск и техники.

Схема военной мобильности ЕС превратилась в один из флагманских проектов Евросоюза, к которому один за другим присоединяются страны, не являющиеся членами ЕС, такие как США, Канада, Норвегия и Великобритания. Турция также выразила заинтересованность, но еще не получила "зеленого света" от всех стран-членов ЕС.

По словам Стубба, Финляндия может многому научиться у Норвегии, которая уже давно является членом НАТО. "Понятно, что с военно-стратегической точки зрения нашими ближайшими союзниками являются Норвегия и Швеция", – сказал Стубб во время пресс-конференции.

Финский президент отметил, что три страны имеют много общего, добавив, что их оборонные ведомства сейчас работают над тем, какую именно оборонную структуру они будут развивать.

Напомним, правительство Румынии одобрило в среду создание государственной железнодорожной компании для удовлетворения оборонных потребностей страны, что соответствует новой инициативе ЕС по военной мобильности.

В 2023 году в НАТО предупредили страны-члены, что чрезмерная бюрократическая волокита мешает быстро перебрасывать войска в пределах Европы и это может создать серьезную проблему в случае вооруженного конфликта с Россией.