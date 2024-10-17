Генсек НАТО окреслив головні пункти зустрічі з Зеленським

Генсек НАТО Марк Рютте розповів, що буде на порядку денному його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Брюсселі.

Про це Рютте заявив перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Це буде третя зустріч Зеленського та Рютте, відколи 1 жовтня експрем’єр Нідерландів обійняв посаду генсека НАТО. На ній, за словами генерального секретаря, обоє лідерів обміняються найновішою інформацією.

"Я хочу почути від нього його думку на цей момент, як він бачить розвиток ситуації на східному фронті з Росією, ситуації в Курській області, звичайно. Це завжди у нашому порядку денному.

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Я проінформую його про рішення, ухвалені у НАТО. На якому етапі ми перебуваємо щодо наших обіцянок (допомоги Україні)", – сказав Рютте.

Він зазначив, що країни НАТО у першій половині цього року виділили Україні допомогу обсягом 20,9 млрд доларів, і є хороші перспективи виділення підтримки на обіцяні 40 млрд доларів до кінця року.

"Я можу підкреслити у моїй розмові з ним, що він може бути абсолютно певним: 32 союзники єдині у своїй гарантії, що ми спільно зробимо усе, що необхідно, аби гарантувати, що Україна може взяти гору, що Путін не доб'ється свого… Ми хочемо, аби Зеленський і Україна могли розпочати переговори з Росією з позиції сили", – додав він.

Рютте також заявив, що Україна приєднається до Альянсу як його 33-й або 34-й член у майбутньому.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вилетів з візитом до Брюсселя у четвер, де візьме участь у засіданні Євроради, проведе зустрічі у Європарламенті та штаб-квартирі НАТО.