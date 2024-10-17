Генсек НАТО очертил главные пункты встречи с Зеленским

Генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что будет на повестке дня его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Об этом Рютте заявил перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

Это будет третья встреча Зеленского и Рютте, с тех пор как 1 октября экс-премьер Нидерландов занял должность генсека НАТО. На ней, по словам генерального секретаря, оба лидера обменяются новейшей информацией.

"Я хочу услышать от него его мнение на данный момент, как он видит развитие ситуации на восточном фронте с Россией, ситуации в Курской области, конечно. Это всегда в нашей повестке дня.

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Я проинформирую его о решениях, принятых в НАТО. На каком этапе мы находимся относительно наших обещаний (помощи Украине)", – сказал Рютте.

Он отметил, что страны НАТО в первой половине этого года выделили Украине помощь в объеме 20,9 млрд долларов, и есть хорошие перспективы выделения поддержки на обещанные 40 млрд долларов до конца года.

"Я могу подчеркнуть в моем разговоре с ним, что он может быть абсолютно уверенным: 32 союзника едины в своей гарантии, что мы совместно сделаем все, что необходимо, чтобы гарантировать, что Украина может взять верх, что Путин не добьется своего... Мы хотим, чтобы Зеленский и Украина могли начать переговоры с Россией с позиции силы", – добавил он.

Рютте также заявил, что Украина присоединится к Альянсу как его 33-й или 34-й член в будущем.

Напомним, Владимир Зеленский вылетел с визитом в Брюссель в четверг, где примет участие в заседании Евросовета, проведет встречи в Европарламенте и штаб-квартире НАТО.