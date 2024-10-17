Зеленський розповів, про що буде домовлятись у Брюсселі з ЄС і НАТО

Президент Володимир Зеленський вилетів з візитом до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Євроради, проведе зустрічі у Європарламенті та штаб-квартирі НАТО.

Про це глава держави розповів у відеозверненні в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Він повідомив, що представить на саміті ЄС "план перемоги" – наш "інструмент примусу Росії до миру".

"Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо", – сказав Зеленський, подякувавши главі Євроради Шарлю Мішелю за запрошення для України взяти участь.

Реклама:

Також у Зеленського будуть зустрічі у Європарламенті – з президенткою Робертою Метсолою та з головами політичних груп у Європарламенті.

Крім того, глава держави матиме зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте.

"А також ми готуємося до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони. Головне – більше захисту для України зараз, перед зимою", – відзначив президент.

Дводенний саміт лідерів ЄС розпочнеться в Брюсселі 17 жовтня.

Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".

Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.

Читайте також про те, як західні ЗМІ оцінюють пропозицію Зеленського.