Зеленський сказав Трампу: або в України буде ядерна зброя, або ми будем у НАТО

Президент Володимир Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї.

Про це Зеленський розповів на пресконференції у четвер після участі у засіданні Євроради, де він представив "план перемоги", повідомляє "Європейська правда".

Президент згадав про Будапештський меморандум як недієву домовленість, яка не змогла захистити Україну, що відмовилась від ядерної зброї.

"Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав постраждав? Всі? Ні, одна – Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Одна – Україна. Хто сьогодні воює? Україна.

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У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: "У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя – і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів", – розповів глава держави.

Він додав, що країни НАТО сьогодні не воюють, тому Україна й обирає НАТО, а не ядерну зброю.

"Я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: "У вас справедливі аргументи", – відзначив Зеленський.

Він також заявив, що якщо партнери не підтримають його "план перемоги", то це стане привілеєм для Росії та великою помилкою.

За словами президента, на саміті ЄС 18 лідерів коментували його "план перемоги" і більшість висловлювалися на його підтримку.