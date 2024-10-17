Зеленський розповів, як лідери ЄС реагували на його "план перемоги"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на саміті ЄС 18 лідерів коментували його "план перемоги" і більшість висловлювалися на його підтримку.

Про це він сказав на пресконференції у Брюсселі після участі у саміті ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Він назвав свою розмову з лідерами ЄС дуже продуктивною.

"18 з них коментували план перемоги. Я вдячний, що була закрита частина розмови з союзниками. Більшість тих, хто виступав, були повністю на боці підтримки плану перемоги. Я радий, що вони почули від мене деякі деталі і наші команди продовжать працювати далі", – сказав Зеленський.

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Він також згадав про свої попередні розмови з окремими країнами-партнерами, від яких залежить посилення України окремими елементами, які містяться в закритій частині "плану перемоги".

"Ці країни мають великий вплив на те, щоб посилити нас далекобійною зброєю або ні. Серед тих країн, з якими я говорив про далекобійну зброю, були і позитивні сигнали", – зазначив Зеленський, додавши, однак, що ці країни хотіли б спільних рішень.

"Ми дуже хотіли б, щоб Сполучені Штати як головний донор в оборону України були позитивними і більш рішучими" – заявив він.

Зеленський також заявив, що якщо партнери не підтримають його "план перемоги", то це стане привілеєм для Росії та великою помилкою.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц, коментуючи представлений президентом Володимиром Зеленським "план перемоги", зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що не побачив нічого нового у "плані перемоги" президента Володимира Зеленського, адже більшість пунктів – це аспекти, щодо яких ЄС досі вагається.