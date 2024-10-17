Зеленський відповів, що буде, якщо партнери не підтримають "план перемоги"
Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо партнери не підтримають його "план перемоги", то це стане привілеєм для Росії та великою помилкою.
Про це Зеленський сказав на брифінгу в Брюсселі після участі у засіданні Євроради, де він представив "план перемоги", повідомляє "Європейська правда".
Президент наголосив, що у плані є і зброя, і запрошення до НАТО, і економічне посилення, яке дасть визначеність, що в Україні будуть інвестиції, та що її ресурси будуть захищені і не діставатимуться Росії або їх союзникам.
"Якщо не дадуть, нам буде дуже складно. Це буде привілей від світу до Росії. Слабкість України – це сила для Росії. І я думаю, це буде великою помилкою", – переконаний Зеленський.
"Ми можемо говорити, що запрошення до НАТО, а також пакет стримування, пакет далекобійної зброї – ми можемо все це мати превентивно. Це ще не членство у НАТО, це запрошення. Але це ознака, що ми там будемо, що Україна не наодинці", – додав глава держави.
Президент також зауважив, що на саміті ЄС у четвер 18 партнерів коментували його "план перемоги".
Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц, коментуючи представлений президентом Володимиром Зеленським "план перемоги", зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".
Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що не побачив нічого нового у "плані перемоги" президента Володимира Зеленського, адже більшість пунктів – це аспекти, щодо яких ЄС досі вагається.