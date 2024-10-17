Польські поліцейські влаштували "похоронний протест" біля офісу прем’єра

У Варшаві перед офісом прем'єр-міністра Польщі відбулася профспілкова акція протесту працівників поліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Поліцейські протестували в чорному одязі та з використанням символічної труни.

фото RMF FM

Крім декорацій, що натякають на похоронну церемонію, поліцейські також встановили чорні картонні фігури – вони мають символізувати офіцерів-привидів, що є відсиланням до вакансій у поліції.

Реклама:

Протест стосується не лише питання оплати праці. Поліцейські наголошують, що з кожним роком вакансій у їхній структурі стає все більше.

Крім того, за їхніми словами, служба змушена працювати на застарілому обладнанні.

"Проблеми існують вже кілька років", – розповів RMF FM Мирослав Собонь, голова Сілезько-Домбровської поліційної профспілки "Солідарність".

"Ми говоримо про це з Міністерством внутрішніх справ і адміністрації протягом трьох років. Ми не бачимо хороших ідей, не бачимо розуміння. Є фіктивні кроки, але вони сприймаються нами як димова завіса", – додає він.

Деякі рішення пропонують самі профспілкові діячі, які наполягають на прийнятті нового закону про поліцію.

Нагадаємо, більшість поляків негативно оцінюють діяльність урядової коаліції і уряду Дональда Туска.