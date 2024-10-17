Польські поліцейські влаштували "похоронний протест" біля офісу прем’єра
Новини — Четвер, 17 жовтня 2024, 16:31 —
У Варшаві перед офісом прем'єр-міністра Польщі відбулася профспілкова акція протесту працівників поліції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
Поліцейські протестували в чорному одязі та з використанням символічної труни.
Крім декорацій, що натякають на похоронну церемонію, поліцейські також встановили чорні картонні фігури – вони мають символізувати офіцерів-привидів, що є відсиланням до вакансій у поліції.
Протест стосується не лише питання оплати праці. Поліцейські наголошують, що з кожним роком вакансій у їхній структурі стає все більше.
Крім того, за їхніми словами, служба змушена працювати на застарілому обладнанні.
"Проблеми існують вже кілька років", – розповів RMF FM Мирослав Собонь, голова Сілезько-Домбровської поліційної профспілки "Солідарність".
"Ми говоримо про це з Міністерством внутрішніх справ і адміністрації протягом трьох років. Ми не бачимо хороших ідей, не бачимо розуміння. Є фіктивні кроки, але вони сприймаються нами як димова завіса", – додає він.
Деякі рішення пропонують самі профспілкові діячі, які наполягають на прийнятті нового закону про поліцію.
Нагадаємо, більшість поляків негативно оцінюють діяльність урядової коаліції і уряду Дональда Туска.