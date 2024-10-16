Понад половина поляків негативно оцінюють роботу уряду Туска через рік після виборів

Більшість поляків негативно оцінюють діяльність урядової коаліції і уряду Дональда Туска.

Про це свідчать результати опитування IBRiS для Onet, повідомляє "Європейська правда".

Минув рік після парламентських виборів, на яких "Право і справедливість" втратила владу. З цієї нагоди соціологи звернулися до поляків з проханням оцінити уряд та особисто прем'єр-міністра Дональда Туска.

"Як ви оцінюєте роботу уряду на сьогоднішній день?" – було першим запитанням, яке IBRiS поставив учасникам опитування. Негативні оцінки переважають. Загалом 53,4% респондентів відповіли "однозначно погано" та "скоріше погано". 42,8% – позитивно оцінили роботу Кабміну.

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Очевидно, що виборці опозиційних партій особливо погано ставляться до уряду. У цій групі цей показник сягає 85%. Цікаво, що серед задекларованих виборців партій, які утворили коаліцію 15 жовтня, також досить багато критиків. Їх 11%, а найчастіше це прихильники "Третього шляху" (41% у цій групі).

"Як ви оцінюєте роботу прем'єр-міністра Дональда Туска на сьогодні?" – ще одне питання, яке не є сприятливим для глави уряду. Негативну оцінку політику дають 52,5% учасників опитування. Позитивно про нього відгукуються 39,3%.

Серед виборців опозиційних партій негативно сприймають Туска аж 97% опитаних. Позитивних оцінок немає. З іншого боку, серед виборців коаліційних партій кожен десятий виборець є критиком прем'єр-міністра. Знову ж таки, це особливо прихильники "Третього шляху" (37% у цій групі).

Нагадаємо, уряд Польщі 15 жовтня схвалив міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка, серед іншого, передбачає призупинення права на притулок для мігрантів і механізми для повернення діаспори.

У Єврокомісії раніше заявили, що наміри Польщі в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни щодо дотримання прав людини.

Після цього Туск наполіг, що безпека польського кордону не буде предметом переговорів.