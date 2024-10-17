Польские полицейские устроили "похоронный протест" возле офиса премьера

В Варшаве перед офисом премьер-министра Польши состоялась профсоюзная акция протеста работников полиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Полицейские протестовали в черной одежде и с использованием символического гроба.

фото RMF FM

Помимо декораций, намекающих на похоронную церемонию, полицейские также установили черные картонные фигуры – они должны символизировать офицеров-призраков, что является отсылкой к вакансиям в полиции.

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Протест касается не только вопроса оплаты труда. Полицейские отмечают, что с каждым годом вакансий в их структуре становится все больше.

Кроме того, по их словам, служба вынуждена работать на устаревшем оборудовании.

"Проблемы существуют уже несколько лет", – рассказал RMF FM Мирослав Собонь, председатель Силезско-Домбровского полицейского профсоюза "Солидарность".

"Мы говорим об этом с Министерством внутренних дел и администрации в течение трех лет. Мы не видим хороших идей, не видим понимания. Есть фиктивные шаги, но они воспринимаются нами как дымовая завеса", – добавляет он.

Некоторые решения предлагают сами профсоюзные деятели, которые настаивают на принятии нового закона о полиции.

Напомним, большинство поляков негативно оценивают деятельность правительственной коалиции и правительства Дональда Туска.