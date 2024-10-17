Нідерланди виділять 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України
Нідерланди планують збільшити постачання артилерійських боєприпасів великого калібру для України, виділяють на це ще 271 млн євро.
Про це повідомив у соцмережі X (Twitter) прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, передає "Європейська правда"
Він наголосив, що Данія, Чехія та Нідерланди рішуче налаштовані на спільну підтримку України проти російської агресії і нагадав, що тому вони розпочали ініціативу з постачання боєприпасів.
"І сьогодні ми робимо наступний важливий крок. Ми постачатимемо більше великокаліберних артилерійських боєприпасів.
Для цього Нідерланди виділяють 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Це допоможе Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році і заохотить європейську оборонну промисловість до подальшого розширення", – заявив Схооф.
Нагадаємо, в межах ініціативи, вперше оголошеної на початку року президентом Петром Павелом, Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.
Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. А до кінця року їхня загальна кількість має сягнути пів мільйона.
Більше про ініціативу читайте в статті "Європейської правди".