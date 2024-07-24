Прем’єр Чехії: Україна отримає 500 тисяч снарядів до кінця року в межах ініціативи

Чеський прем’єр-міністр Петр Фіала заявив, що Україна до кінця 2024 року має отримати пів мільйона артилерійських снарядів у межах запущеної Прагою ініціативи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю "Укрінформу".

Фіала підкреслив, що поставки Україні снарядів у межах чеської ініціативи в найближчі місяці "триватимуть прогнозованими темпами".

"До кінця року українській армії буде поставлено близько 500 тисяч одиниць боєприпасів калібру 155 мм. Водночас можу вас запевнити, що паралельно із цим ми вже постачаємо щорічно сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів", – додав він.

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Прем’єр Чехії зазначив, що в ініціативі з надання Києву снарядів беруть участь 15 країн.

"Ми віримо та робимо максимум, щоб інші держави приєдналися, а нинішні країни продовжили свою підтримку наступного року", – сказав Фіала.

Нагадаємо, в межах ініціативи, вперше оголошеної на початку року президентом Петром Павелом, Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.

Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.

Більше про неї читайте в статті "Європейської правди".