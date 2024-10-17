Нидерланды выделят 271 млн евро на крупнокалиберные артиллерийские снаряды для Украины
Нидерланды планируют увеличить поставки артиллерийских боеприпасов крупного калибра для Украины, выделяют на это еще 271 млн евро.
Об этом сообщил в соцсети X (Twitter) премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, передает "Европейская правда"
Он отметил, что Дания, Чехия и Нидерланды решительно настроены на совместную поддержку Украины против российской агрессии и напомнил, что поэтому они начали инициативу по поставкам боеприпасов.
"И сегодня мы делаем следующий важный шаг. Мы будем поставлять больше крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.
Для этого Нидерланды выделяют 271 миллион евро на артиллерийские снаряды. Это поможет Украине с поставками боеприпасов в 2025 году и поощрит европейскую оборонную промышленность к дальнейшему расширению", – заявил Схооф.
Напомним, в рамках инициативы, впервые объявленной в начале года президентом Петром Павелом, Чехия ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах Европейского Союза и за его пределами.
Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. А до конца года их общее количество должно достичь полмиллиона.
Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды".