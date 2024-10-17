Глава МЗС Естонії про український "план перемоги": Повністю підтримуємо

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна зазначив, що у Таллінні вважають реалістичним викладене Україною бачення шляху перемоги над Росією і повністю підтримують цей план.

Як повідомляє "Європейська правда", із такою заявою він виступив після зустрічі Європейської ради, на якій президент України Володимир Зеленський розкрив лідерам деталі "плану перемоги".

Міністр зазначив, що план України містить конкретні елементи, необхідні для перемоги у війні і для того, щоб можливо було реалізувати 10 пунктів "формули миру".

"Естонія повністю підтримує цей план і ми переконані, що "план перемоги" можливо реалізувати", – заявив Тсахкна.

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Щодо пункту про запрошення України у НАТО очільник МЗС зазначив, що членство в Альянсі – це єдина робоча "гарантія безпеки", і для стабільності у регіоні потрібно, щоб вільна, незалежна і демократична Україна врешті вступила у НАТО.

Він привітав конкретні пропозиції у плані щодо того, як партнери можуть покращити ефективність військової допомоги.

Крім того, він наголосив, що встановлені деякими партнерами далекобійні обмеження для України обмежують ефективність цієї допомоги.

"Це Росія почала війну проти України, а не навпаки. Згідно зі Статутом ООН, Україна має повне право захищатися, і також має право бити по військових цілях на території агресора", – наголосив він.

Тсахкна зазначив, що Естонія пообіцяла у наступні чотири роки надавати Україні військову допомогу у розмірі 0,25% свого ВВП, та закликав до цього інших союзників.

"Щоб забезпечити справедливий і сталий мир, потрібно забезпечити суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів та забезпечити, щоб агресор вийшов із війни слабшим, аніж розпочинав її, компенсував усі збитки, і щоб відповідальне за розв’язання війни керівництво РФ понесло відповідальність", – наголосив очільник МЗС Естонії.

Нагадаємо, у четвер президент України представив план на саміті ЄС і заявив, що з-поміж 18 лідерів, які коментували "план перемоги", більшість висловлювалися на його підтримку.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що викладений напередодні Володимиром Зеленським "план перемоги" викликає в нього "жах", і оголосив про наміри просувати ідею переговорів Євросоюзу з Росією.