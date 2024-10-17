Глава МИД Эстонии об украинском "плане победы": Полностью поддерживаем

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отметил, что в Таллинне считают реалистичным изложенное Украиной видение пути победы над Россией и полностью поддерживают этот план.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением он выступил после встречи Европейского совета, на которой президент Украины Владимир Зеленский раскрыл лидерам детали "плана победы".

Министр отметил, что план Украины содержит конкретные элементы, необходимые для победы в войне и для того, чтобы возможно было реализовать 10 пунктов "формулы мира".

"Эстония полностью поддерживает этот план и мы убеждены, что "план победы" возможно реализовать", – заявил Тсахкна.

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Относительно пункта о приглашении Украины в НАТО глава МИД отметил, что членство в Альянсе – это единственная рабочая "гарантия безопасности", и для стабильности в регионе нужно, чтобы свободная, независимая и демократическая Украина наконец вступила в НАТО.

Он приветствовал конкретные предложения в плане того, как партнеры могут улучшить эффективность военной помощи.

Кроме того, он отметил, что установленные некоторыми партнерами дальнобойные ограничения для Украины ограничивают эффективность этой помощи.

"Это Россия начала войну против Украины, а не наоборот. Согласно Уставу ООН, Украина имеет полное право защищаться, и также имеет право бить по военным целям на территории агрессора", – подчеркнул он.

Тсахкна отметил, что Эстония пообещала в следующие четыре года предоставлять Украине военную помощь в размере 0,25% своего ВВП, и призвал к этому других союзников.

"Чтобы обеспечить справедливый и устойчивый мир, нужно обеспечить суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и обеспечить, чтобы агрессор вышел из войны слабее, чем начинал ее, компенсировал все убытки, и чтобы ответственное за развязывание войны руководство РФ понесло ответственность", – подчеркнул глава МИД Эстонии.

Напомним, в четверг президент Украины представил план на саммите ЕС и заявил, что среди 18 лидеров, которые комментировали "план победы", большинство высказывались в его поддержку.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что изложенный накануне Владимиром Зеленским "план победы" вызывает у него "ужас", и объявил о намерениях продвигать идею переговоров Евросоюза с Россией.