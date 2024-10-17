Орбана злякав "план перемоги" України, він хоче переговорів ЄС із Росією
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що викладений напередодні Володимиром Зеленським "план перемоги" викликає в нього "жах", і оголосив про наміри просувати ідею переговорів Євросоюзу з Росією.
Про це він написав у Facebook напередодні саміту ЄС у Брюсселі в четвер, 17 жовтня, повідомляє "Європейська правда".
Орбан охарактеризував саміт ЄС як "три великі битви", першою з яких назвав представлення Зеленським "плану перемоги".
"Те, що він виклав учора в українському парламенті, не може не викликати жаху", – констатував угорський прем’єр.
Він укотре заявив, що ЄС має переглянути свою "погано організовану, погано втілену, погано прораховану" стратегію щодо України.
"Але це не означає більше воєн, більше небезпечної зброї і зброї далекого радіусу дії, але це означає, що нам потрібно перейти від стратегії війни до стратегії миру. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори!" – пише Орбан.
За його словами, він хоче закликати канцлера Німеччини і президента Франції "від імені всього Європейського Союзу якнайшвидше розпочати переговори з росіянами, щоб ми могли знайти вихід з цієї ситуації".
Як повідомлялося, "план перемоги", презентований Зеленським у Верховній раді, складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".
У четвер президент України представив план на саміті ЄС і заявив, що з-поміж 18 лідерів, які коментували "план перемоги", більшість висловлювалися на його підтримку.
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