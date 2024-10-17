Лідер єврогрупи Орбана показав, як потиснув руку Зеленському

Лідер ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла, який також очолює єврогрупу "Патріоти за Європу", поділився фото зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На своєму X (Twitter) Барделла виклав фото, де він тисне руку Зеленському в Брюсселі в кулуарах Європейської ради.

"З 24 лютого 2022 року, дати вторгнення Росії в Україну, він бореться за територіальну цілісність своєї країни та свободу свого народу", – підписав це фото ультраправий політик.

Реклама:

Rencontre avec Volodymyr Zelensky à Bruxelles, en marge du Conseil européen.



Depuis le 24 février 2022, date de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il se bat pour l’intégrité territoriale de son pays et la liberté de son peuple. pic.twitter.com/5sFT8ETYAe – Jordan Bardella (@J_Bardella) October 17, 2024

Барделла очолює "Патріотів за Європу" – групу Європарламенту, яку заснував угорський прем’єр Віктор Орбан, експрем’єр Чехії Андрей Бабіш і лідер австрійських ультраправих Герберт Кікль.

Більшість партій, що входять до "Патріотів за Європу", сповідують євроскептичні позиції та виступають проти допомоги Україні, водночас "Нацоб’єднання", яке становить більшість єврогрупи, дотримується іншої позиції.

У червні, перед парламентськими виборами у Франції, Барделла запевняв, в разі приходу його політичної сили до влади не дозволить Росії "поглинути Україну". Але він виключив постачання Україні далекобійної зброї.