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Лідер єврогрупи Орбана показав, як потиснув руку Зеленському

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Новини — Четвер, 17 жовтня 2024, 18:44 — Олег Павлюк

Лідер ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла, який також очолює єврогрупу "Патріоти за Європу", поділився фото зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На своєму X (Twitter) Барделла виклав фото, де він тисне руку Зеленському в Брюсселі в кулуарах Європейської ради.

"З 24 лютого 2022 року, дати вторгнення Росії в Україну, він бореться за територіальну цілісність своєї країни та свободу свого народу", – підписав це фото ультраправий політик.

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Барделла очолює "Патріотів за Європу" – групу Європарламенту, яку заснував угорський прем’єр Віктор Орбан, експрем’єр Чехії Андрей Бабіш і лідер австрійських ультраправих Герберт Кікль.

Більшість партій, що входять до "Патріотів за Європу", сповідують євроскептичні позиції та виступають проти допомоги Україні, водночас "Нацоб’єднання", яке становить більшість єврогрупи, дотримується іншої позиції.

У червні, перед парламентськими виборами у Франції, Барделла запевняв, в разі приходу його політичної сили до влади не дозволить Росії "поглинути Україну". Але він виключив постачання Україні далекобійної зброї.

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Зеленський Франція Європарламент
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