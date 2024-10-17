Лидер еврогруппы Орбана показал, как пожал руку Зеленскому

Лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, который также возглавляет еврогруппу "Патриоты за Европу", поделился фото встречи с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На своем X (Twitter) Барделла выложил фото, где он жмет руку Зеленскому в Брюсселе в кулуарах Европейского совета.

"С 24 февраля 2022 года, даты вторжения России в Украину, он борется за территориальную целостность своей страны и свободу своего народа", – подписал это фото ультраправый политик.

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Rencontre avec Volodymyr Zelensky à Bruxelles, en marge du Conseil européen.



Depuis le 24 février 2022, date de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il se bat pour l’intégrité territoriale de son pays et la liberté de son peuple. pic.twitter.com/5sFT8ETYAe – Jordan Bardella (@J_Bardella) October 17, 2024

Барделла возглавляет "Патриотов за Европу" – группу Европарламента, которую основал венгерский премьер Виктор Орбан, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и лидер австрийских ультраправых Герберт Кикль.

Большинство партий, входящих в "Патриотов за Европу", исповедуют евроскептические позиции и выступают против помощи Украине, в то же время "Нацобъединение", которое составляет большинство еврогруппы, придерживается другой позиции.

В июне, перед парламентскими выборами во Франции, Барделла уверял, в случае прихода его политической силы к власти не позволит России "поглотить Украину". Но он исключил поставки Украине дальнобойного оружия.