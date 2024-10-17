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Лидер еврогруппы Орбана показал, как пожал руку Зеленскому

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Новости — Четверг, 17 октября 2024, 18:44 — Олег Павлюк

Лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, который также возглавляет еврогруппу "Патриоты за Европу", поделился фото встречи с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На своем X (Twitter) Барделла выложил фото, где он жмет руку Зеленскому в Брюсселе в кулуарах Европейского совета.

"С 24 февраля 2022 года, даты вторжения России в Украину, он борется за территориальную целостность своей страны и свободу своего народа", – подписал это фото ультраправый политик.

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Барделла возглавляет "Патриотов за Европу" – группу Европарламента, которую основал венгерский премьер Виктор Орбан, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и лидер австрийских ультраправых Герберт Кикль.

Большинство партий, входящих в "Патриотов за Европу", исповедуют евроскептические позиции и выступают против помощи Украине, в то же время "Нацобъединение", которое составляет большинство еврогруппы, придерживается другой позиции.

В июне, перед парламентскими выборами во Франции, Барделла уверял, в случае прихода его политической силы к власти не позволит России "поглотить Украину". Но он исключил поставки Украине дальнобойного оружия.

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Зеленский Франция Европарламент
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