У новій групі Орбана кажуть, що різні позиції щодо Росії для них не проблема

У новій політичній групі Європарламенту "Патріоти за Європу", яку співзаснував глава угорського уряду Віктор Орбан, заявили, що різні позиції партій-учасниць щодо Росії не є проблемою.

Про це сказав у понеділок Карел Гавлічек, віцепрезидент чеської партії ANO, що також увійшла в новостворену політичну групу, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Гавлічек виступив на пресконференції, присвяченій запуску політичної групи "Патріоти з Європу". Він заявив, що замість того, аби шукати союзників з однаковими поглядами на Росію, основна увага була зосереджена на пошуку союзників з однаковими поглядами на функціонування Європейського Союзу.

"Ми шукали союзників, які б мали однакові погляди на функціонування ЄС", – сказав Гавлічек.

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За його словами, позиція ANO не змінилася і партія продовжує критикувати російську агресію. Гавлічек навіть засудив авіаудар Росії по Україні у понеділок, який зруйнував дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

Однак нова група у Європарламенті вже потрапила під вогонь критики з боку прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, відомого своєю рішучою підтримкою України. Фіала заявив, що "Патріоти за Європу" служать інтересам Росії. Андрей Бабіш, лідер партії ANO, назвав звинувачення Фіали "нісенітницею".

"Це та сама стара пісня, в яку не може повірити навіть прем'єр-міністр. Я також хотів би цього (поразки Росії), тож нехай він (Фіала) зробить так, щоб це сталося", – сказав Бабіш. Він додав, що мир і припинення бойових дій є пріоритетом ANO.

Критика з боку Фіали пролунала після закордонних поїздок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви і Пекіна. Бабіш виступив на захист Орбана.

"Орбан головує в ЄС і, на відміну від (прем'єр-міністра Петра) Фіали, він щось робить з цим (війною в Україні)", – сказав Бабіш. Він очікує, що Орбан доповість про результати світовим лідерам на зустрічі НАТО у Вашингтоні.

Ультраправа французька партія "Національне об’єднання" раніше офіційно приєдналась до групи "Патріоти за Європу", а її представник Жордан Барделла став президентом групи.

Також членом групи стала італійська правопопулістська партія "Ліга" проросійського політика Маттео Сальвіні.