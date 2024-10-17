Туреччина проведе військові навчання у трьох морях

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Туреччина наступного тижня проведе кількаденні військово-морські навчання, що пройдуть у водах трьох морів. Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у Міністерстві оборони Туреччини. Навчання DENİZKURDU-I заплановані на 21-25 жовтня у водах трьох морів, які омивають Туреччину – Чорного, Егейського та Середземного. Karadeniz, Ege Denizi ile Akdeniz’de Deniz Kuvvetlerimizin harekâta hazırlık eğitimlerinin icrası, sevk ve idare etkinliğinin gözlenmesi, müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi amacıyla 21-25 Ekim tarihleri arasında DENİZKURDU-I tatbikatının gerçekleştirilmesi planlandı.… pic.twitter.com/omehVql5GI Реклама: October 17, 2024 Метою називають підвищення оперативної готовності військово-морських сил Туреччини, перевірку ефективності системи командування й управління і покращення злагодженості. Нагадаємо, цього тижня Північноатлантичний альянс розпочав щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. У Фінляндії наприкінці листопада пройдуть великі артилерійські навчання НАТО.







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