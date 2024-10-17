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Туреччина проведе військові навчання у трьох морях

Новини — Четвер, 17 жовтня 2024, 21:02 — Марія Ємець

Туреччина наступного тижня проведе кількаденні військово-морські навчання, що пройдуть у водах трьох морів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у Міністерстві оборони Туреччини.

Навчання DENİZKURDU-I заплановані на 21-25 жовтня у водах трьох морів, які омивають Туреччину – Чорного, Егейського та Середземного.

Метою називають підвищення оперативної готовності військово-морських сил Туреччини, перевірку ефективності системи командування й управління і покращення злагодженості. 

Нагадаємо, цього тижня Північноатлантичний альянс розпочав щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.

У Фінляндії наприкінці листопада пройдуть великі артилерійські навчання НАТО.




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Туреччина
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