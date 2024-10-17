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Турция проведет военные учения в трех морях

Новости — Четверг, 17 октября 2024, 21:02 — Мария Емец

Турция на следующей неделе проведет многодневные военно-морские учения, которые пройдут в водах трех морей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в Министерстве обороны Турции.

Учения DENİZKURDU-I запланированы на 21-25 октября в водах трех морей, омывающих Турцию – Черного, Эгейского и Средиземного.

Целью называют повышение оперативной готовности военно-морских сил Турции, проверку эффективности системы командования и управления и улучшение слаженности.

Напомним, на этой неделе Североатлантический альянс начал ежегодные ядерные учения Steadfast Noon.

В Финляндии в конце ноября пройдут крупные артиллерийские учения НАТО.

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Турция
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