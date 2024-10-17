Турция проведет военные учения в трех морях
Турция на следующей неделе проведет многодневные военно-морские учения, которые пройдут в водах трех морей.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в Министерстве обороны Турции.
Учения DENİZKURDU-I запланированы на 21-25 октября в водах трех морей, омывающих Турцию – Черного, Эгейского и Средиземного.
Karadeniz, Ege Denizi ile Akdeniz’de Deniz Kuvvetlerimizin harekâta hazırlık eğitimlerinin icrası, sevk ve idare etkinliğinin gözlenmesi, müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi amacıyla 21-25 Ekim tarihleri arasında DENİZKURDU-I tatbikatının gerçekleştirilmesi planlandı.… pic.twitter.com/omehVql5GIРеклама:– T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2024
Целью называют повышение оперативной готовности военно-морских сил Турции, проверку эффективности системы командования и управления и улучшение слаженности.
Напомним, на этой неделе Североатлантический альянс начал ежегодные ядерные учения Steadfast Noon.
В Финляндии в конце ноября пройдут крупные артиллерийские учения НАТО.