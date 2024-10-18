Розвідка Естонії: Участь солдатів КНДР у війні не змінить ситуацію на фронті

У розвідцентрі Сил оборони Естонії вважають, що участь північнокорейських солдатів у війні РФ проти України не змінить ситуацію на фронті.

Про це сказав глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Ківісельг прокоментував повідомлення про відправлення Північною Кореєю солдатів до Росії для підтримки її агресії в Україні, що, на його думку, свідчить про проблеми Росії з підтриманням інтенсивності військової активності.

Він навів публічні дані, згідно з якими чисельність північнокорейських підрозділів може сягати 10 тисяч солдатів і наразі вони перебувають у Східному військовому окрузі РФ.

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Крім того, є повідомлення про створення підрозділу чисельністю близько 3 тисяч осіб на базі десантно-штурмової бригади, укомплектованої північнокорейцями, яка, імовірно, в майбутньому діятиме в Курській або Брянській областях, додав Ківісельг.

"Водночас можливе відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил – 3 тисячі осіб або 10 тисяч осіб – не принесе якихось суттєвих змін на полі бою. Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу, то це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях", – сказав полковник.

Надання військової допомоги Росії дає керівництву Північної Кореї та Ірану можливості використовувати її у своїх інтересах, пояснив Ківісельг.

"Це дає Ірану і Північній Кореї можливість вимагати від РФ ексклюзивних гарантій безпеки або технологічної інформації, яка залишалася недоступною досі і яку ці країни зможуть використати в майбутньому, – заявив глава розвідки Сил оборони Естонії.

Він також вказав, що військовослужбовці, які беруть участь у боях на території України або Російської Федерації, отримають військовий досвід, який зможуть використати проти своїх сусідів у своєму регіоні.

Генсек НАТО Марк Рютте раніше заявив, що не може підтвердити участь північнокорейських військових у бойових діях в Україні.

Сполучені Штати перед цим заявили, що стурбовані повідомленнями про можливу участь північнокорейських військових у повномасштабному вторгненні в Україну на боці Росії.

Перед цим президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про "фактичну участь Північної Кореї у війні" в Україні.