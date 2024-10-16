НАТО не може підтвердити участь військових КНДР у війні РФ проти України

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що не може підтвердити участь північнокорейських військових у бойових діях в Україні.

Про це він сказав напередодні міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Я не можу підтвердити ці повідомлення", – сказав Рютте, відповідаючи на питання про залучення військових КНДР до бойових дій РФ проти України.

Водночас він зазначив, що такі повідомлення викликають занепокоєння.

Реклама:

"Те, що ми точно знаємо так це те, що Північна Корея допомагає підживлювати військові зусилля РФ проти України. Ми рішуче засуджуємо поглиблення військової співпраці між РФ і Північною Кореєю. Але на цій стадії ми не можемо підтвердити повідомлення, про які ви згадали", – заявив генсек.

Раніше Сполучені Штати заявили, що стурбовані повідомленнями про можливу участь північнокорейських військових у повномасштабному вторгненні в Україну на боці Росії.

Перед цим президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про "фактичну участь Північної Кореї у війні" в Україні.

Північна Корея, як відомо, постачає Росії балістичні ракети і боєприпаси, хоча ці країни намагаються заявляти, що це неправда.

Нещодавно газета The Times повідомила, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.