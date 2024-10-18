Разведка Эстонии: Участие солдат КНДР в войне не изменит ситуацию на фронте

В разведцентре Сил обороны Эстонии считают, что участие северокорейских солдат в войне РФ против Украины не изменит ситуацию на фронте.

Об этом сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Кивисельг прокомментировал сообщения об отправке Северной Кореей солдат в Россию для поддержки ее агрессии в Украине, что, по его мнению, свидетельствует о проблемах России с поддержанием интенсивности военной активности.

Он привел публичные данные, согласно которым численность северокорейских подразделений может достигать 10 тысяч солдат и сейчас они находятся в Восточном военном округе РФ.

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Кроме того, есть сообщения о создании подразделения численностью около 3 тысяч человек на базе десантно-штурмовой бригады, укомплектованной северокорейцами, которая, вероятно, в будущем будет действовать в Курской или Брянской областях, добавил Кивисельг.

"В то же время возможная отправка Северной Кореей на украинский фронт таких сил – 3 тысячи человек или 10 тысяч человек – не принесет каких-то существенных изменений на поле боя. Однако, если это продолжится в течение более длительного периода времени, то это может сыграть существенную роль в будущих боях", – сказал полковник.

Предоставление военной помощи России дает руководству Северной Кореи и Ирана возможности использовать ее в своих интересах, пояснил Кивисельг.

"Это дает Ирану и Северной Корее возможность требовать от РФ эксклюзивных гарантий безопасности или технологической информации, которая оставалась недоступной до сих пор и которую эти страны смогут использовать в будущем, – заявил глава разведки Сил обороны Эстонии.

Он также указал, что военнослужащие, участвующие в боях на территории Украины или Российской Федерации, получат военный опыт, который смогут использовать против своих соседей в своем регионе.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что не может подтвердить участие северокорейских военных в боевых действиях в Украине.

Соединенные Штаты перед этим заявили, что обеспокоены сообщениями о возможном участии северокорейских военных в полномасштабном вторжении в Украину на стороне России.

Перед этим президент Владимир Зеленский обвинил КНДР в переброске личного состава в Россию, заявив со ссылкой на разведку о "фактическом участии Северной Кореи в войне" в Украине.