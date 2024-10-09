Макрон відвідає українських військових, які проходять навчання у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон у середу відвідає тренувальний полігон, де проходять навчання українські військовослужбовці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Макрон має відвідати українських солдатів 155-ї бригади, яких тренує французька армія.

Точне місце розташування тренувального полігону на сході Франції тримається в секреті з міркувань безпеки.

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Як відомо, Франція зобов'язалась підготувати та повністю оснастити українську бригаду.

За повідомленням Єлисейського палацу, 155-та бригада буде повністю або майже повністю готова до відправлення на фронт у повному спорядженні "через кілька місяців".

Як зазначено, 2 300 солдатів будуть підготовлені для формування трьох піхотних батальйонів і підрозділів їхньої підтримки: саперів, артилерії, розвідки, наземного і повітряного спостереження.

Щоб довести чисельність бригади до 4 500 осіб, інші солдати проходитимуть навчання в Україні. До складу бригади увійдуть як солдати з бойовим досвідом, так і без нього.

До моменту відправки бригада буде повністю оснащена 128 броньованими машинами, 18 САУ Ceasar, 18 броньованими розвідувальними машинами AMX10RC та іншим обладнанням.

У вересні Збройні сили Франції повідомили про завершення підготовки першої групи українських пілотів, які тренувалися на літаках Alphajet.

А нещодавно міністр оборони Себастьєн Лекорню пообіцяв, що Україна отримає винищувачі Mirage 2000 наступного року.