Бригада, которую Франция обучает и комплектует в рамках усилий по подготовке украинских Вооруженных Сил, вернется в Украину "до конца ноября".

Об этом в интервью в эфире телемарафона в пятницу, 18 октября, сказал президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

Зеленский говорил о последнем европейском турне, в рамках которого посетил Францию и имел там "очень позитивную встречу", где, среди прочего, говорил о подготовке украинских сил как части "плана победы".

"Министр Умеров был вместе с президентом Франции там, где комплектуется и тренируется наша бригада во Франции. До конца ноября бригада будет в Украине. Они, Франция, опережают все другие страны в этом направлении, именно в усилении и укомплектовании бригад", – сказал президент.

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Французский президент Эмманюэль Макрон в июне объявил об обязательствах Парижа подготовить и укомплектовать украинскую бригаду численностью 4500 военных.

Во Франции говорят, что они первые готовят полноценную украинскую бригаду на своей территории, а по количеству подготовленных военных и продолжительности обучения эта инициатива не имеет аналогов.

Обучение охватывает широкий круг составляющих, среди которых, в частности: пехотный бой, бронетанковый бой с использованием AMX10 RC (французская боевая бронированная машина), инженерный бой с привлечением саперов, противовоздушная оборона с использованием ракет Mistral, противотанковый бой с использованием ракет Milan, использование беспилотных аппаратов, снайперов, артиллерийских систем CAESAR.