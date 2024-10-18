Байден закликав Ізраїль використати смерть лідера ХАМАС як "можливість" для припинення війни

Президент США Джо Байден назвав смерть лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара "моментом справедливості" і закликав ізраїльський уряд "використати цей момент як можливість" для припинення річної війни в Газі.

Байден зробив ці заяви в середині дня в п'ятницю в Берліні, де він зустрічається з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та іншими європейськими лідерами, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Адміністрація Байдена, включаючи віцепрезидентку Камалу Гарріс, проводить публічну кампанію, щоб переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу використати смерть Сінвара як привід погодитися на припинення вогню.

Байден передав це послання безпосередньо Нетаньяху в четвер під час телефонної розмови, і найближчими днями він відправляє до регіону держсекретаря Ентоні Блінкена, щоб скористатися моментом.

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"Настав час рухатися далі", – сказав Байден журналістам після прибуття до Берліна в четвер увечері, додавши, що у нього з'явилося більше надії на припинення вогню. "Настав час закінчити цю війну і повернути заручників додому. Це те, що ми готові зробити", – додав він.

Сінвар розглядався в адміністрації як головна перешкода на шляху до угоди про припинення вогню, заявив у четвер радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Але поки що Нетаньягу не виглядає готовим повернутися за стіл переговорів. У четвер він звернувся з таким посланням до бойовиків: "Терористам ХАМАС я кажу: Ваші лідери тікають, і вони будуть знищені". Він додав, що війна "ще не закінчилася".

Європейські лідери висловили надію, що вбивство Ізраїлем Ях'ї Сінвара, лідера ХАМАС і організатора терактів 7 жовтня, може призвести до припинення вогню в Газі.

Кандидатка у президента США Камала Гарріс також заявила, що вбивство Ізраїлем лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара може допомогти покласти край війні в Газі.