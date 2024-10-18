Байден призвал Израиль использовать смерть лидера ХАМАС как "возможность" для прекращения войны

Президент США Джо Байден назвал смерть лидера ХАМАС Яхьи Синвара "моментом справедливости" и призвал израильское правительство "использовать этот момент как возможность" для прекращения годичной войны в Газе.

Байден сделал эти заявления в середине дня в пятницу в Берлине, где он встречается с канцлером Германии Олафом Шольцем и другими европейскими лидерами, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Администрация Байдена, включая вице-президента Камалу Харрис, проводит публичную кампанию, чтобы убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху использовать смерть Синвара как повод согласиться на прекращение огня.

Байден передал это послание непосредственно Нетаньяху в четверг во время телефонного разговора, и в ближайшие дни он отправляет в регион госсекретаря Энтони Блинкена, чтобы воспользоваться моментом.

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"Пришло время двигаться дальше", – сказал Байден журналистам по прибытии в Берлин в четверг вечером, добавив, что у него появилось больше надежды на прекращение огня. "Пришло время закончить эту войну и вернуть заложников домой. Это то, что мы готовы сделать", – добавил он.

Синвар рассматривался в администрации как главное препятствие на пути к соглашению о прекращении огня, заявил в четверг советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Но пока что Нетаньяху не выглядит готовым вернуться за стол переговоров. В четверг он обратился с таким посланием к боевикам: "Террористам ХАМАС я говорю: Ваши лидеры бегут, и они будут уничтожены". Он добавил, что война "еще не закончилась".

Европейские лидеры выразили надежду, что убийство Израилем Яхьи Синвара, лидера ХАМАС и организатора терактов 7 октября, может привести к прекращению огня в Газе.

Кандидат в президенты США Камала Харрис также заявила, что убийство Израилем лидера ХАМАС Яхьи Синвара может помочь положить конец войне в Газе.