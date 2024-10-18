Гарріс вважає вбивство лідера ХАМАС шансом закінчити війну в Газі

Кандидатка у президента США Камала Гарріс заявила, що вбивство Ізраїлем лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара може допомогти покласти край війні в Газі.

Про це Гарріс сказала у четвер після передвиборчої зустрічі зі студентами коледжу в Мілуокі, її цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Війна Ізраїлю з ХАМАС розколола Демократичну партію і загрожує підірвати підтримку Гарріс серед деяких ключових груп виборців.

"Цей момент дає нам можливість нарешті закінчити війну в Газі таким чином, щоб Ізраїль був у безпеці, а палестинці отримали шлях до самовизначення… Настав час розпочати наступний день без ХАМАС при владі", – заявила Гарріс.

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Ці слова сигналізували про бажання кандидатки в президенти від Демократичної партії прискорити процес припинення вогню, який зайшов у глухий кут в останні місяці.

Президент США Джо Байден висловив подібні настрої за кілька хвилин перед заявою Гарріс. Він сказав, що відправляє держсекретаря Ентоні Блінкена до Ізраїлю для переговорів, метою яких є припинення бойових дій і звільнення заручників, захоплених ХАМАС у жовтні минулого року.

Хоча і Гарріс, і її суперник-республіканець Дональд Трамп висловлювали підтримку Ізраїлю, бойові дії в Газі і зростання кількості жертв серед цивільного населення розкололи демократів, і деякі з них закликають обмежити продаж зброї Ізраїлю.

Партія стурбована втратою голосів арабо-американців на президентських виборах, до яких залишилося менш як три тижні.

Напередодні Байден заявив, що американська сторона підтримувала операцію Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази, в результаті якої був ліквідований лідер терористичного угруповання ХАМАС Ях’я Сінвар.

Байден відзначив, що Сінвар був натхненником масових вбивств, зґвалтувань і викрадень 7 жовтня 2023 року.

У четвер, 17 жовтня, Ізраїль повідомив про ліквідацію Сінвара під час операції в Газі.