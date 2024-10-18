Швеція приєдналася до IT-коаліції на підтримку України

Швеція офіційно приєдналася до групи країн "ІТ-коаліції" у межах Контактної групи з оборони України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Декларацію про приєднання Швеції до цієї коаліції спроможностей, очолюваної Естонією, підписали на зустрічі міністра оборони Швеції Пола Йонсона та міністра оборони України Рустема Умєрова.

Умєров зазначив, що Україна зацікавлена у розвитку співпраці у сфері телекомунікацій та співробітництві зі шведськими оборонними компаніями за низкою інших напрямків.

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Міністр оборони України також повідомив, що Швеція продовжить надавати військову допомогу, зокрема працює над передачею Україні двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

Крім того, міністри обговорили можливості посилення Повітряних сил України та навчання одного з українських військових підрозділів.

Також цього тижня у Швеції оголосили, що країни "Нордичної вісімки" – Північної Європи і Балтії – нададуть Україні зимовий пакет енергетичної підтримки.

Нещодавно уряд Швеції анонсував 15 млрд євро інвестицій в свою оборону протягом наступних 5 років через зміну безпекової ситуації.

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