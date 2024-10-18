Швеция присоединилась к IT-коалиции в поддержку Украины

Швеция официально присоединилась к группе стран "ИТ-коалиции" в рамках Контактной группы по обороне Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Декларацию о присоединении Швеции к этой коалиции возможностей, возглавляемой Эстонией, подписали на встрече министра обороны Швеции Пола Йонсона и министра обороны Украины Рустема Умерова.

Умеров отметил, что Украина заинтересована в развитии сотрудничества в сфере телекоммуникаций и сотрудничестве со шведскими оборонными компаниями по ряду других направлений.

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Министр обороны Украины также сообщил, что Швеция продолжит оказывать военную помощь, в частности работает над передачей Украине двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Кроме того, министры обсудили возможности усиления Воздушных сил Украины и обучение одного из украинских военных подразделений.

Также на этой неделе в Швеции объявили, что страны "Нордической восьмерки" – Северной Европы и Балтии – предоставят Украине зимний пакет энергетической поддержки.

Недавно правительство Швеции анонсировало 15 млрд евро инвестиций в свою оборону в течение следующих 5 лет из-за изменения ситуации с безопасностью.

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