Парламент Молдови зазнав кібератаки

На сервер електронної пошти парламенту Молдови здійснили кібератаку.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі парламенту.

Кібератака відбулася ще 17 жовтня, проте повідомили про неї наступного дня. Зловмисники атакували сервер електронної пошти законодавчого органу.

У парламенті зазначили, що фахівці "вживають заходів для забезпечення цілісності даних і запобігання зловживань і маніпуляції скомпрометованою інформацією".

Реклама:

"Інформаційні системи парламенту періодично зазнають кібератак, останнім часом їхня кількість суттєво зросла", – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, вже завтра у Молдові пройдуть президентські вибори, та, одночасно з ними, референдум щодо вступу у ЄС.

У Молдові заявили, що в Москві готували молодь для масових заворушень перед виборами.

Читайте детальну статтю про те, як Росія сконцентрувала небачені досі зусилля для впливу на ситуацію у Молдові, а також про те, хто та чому формує основу підтримки Кремля у Молдові.