Парламент Молдовы подвергся кибератаке

На сервер электронной почты парламента Молдовы совершили кибератаку.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявили в пресс-службе парламента.

Кибератака произошла еще 17 октября, однако сообщили о ней на следующий день. Злоумышленники атаковали сервер электронной почты законодательного органа.

В парламенте отметили, что специалисты "принимают меры для обеспечения целостности данных и предотвращения злоупотреблений и манипуляции скомпрометированной информацией".

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"Информационные системы парламента периодически подвергаются кибератакам, в последнее время их количество существенно возросло", – добавили в пресс-службе.

Напомним, уже завтра в Молдове состоятся президентские выборы, и, одновременно с ними, референдум по вступлению в ЕС.

В Молдове заявили, что в Москве готовили молодежь для массовых беспорядков перед выборами.

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