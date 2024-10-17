У Молдові заявили, що в Москві готували молодь для масових заворушень перед виборами

Десятки молодих людей із Молдови пройшли інструктаж у Москві, щоб влаштовувати масові заворушення на акціях протесту напередодні виборів президента і конституційного референдуму про вступ до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, на брифінгу 17 жовтня повідомили глава Генерального інспекторату поліції Віорел Чернеуцану і директор Служби інформації та безпеки (СІБ) Олександр Мустяце.

Як розповів Чернеуцану, правоохоронні органи кілька місяців стежили за діями злочинного угруповання, яке планувало масові заворушення напередодні президентських виборів і референдуму, призначених на 20 жовтня.

З'ясувалося, що десятки молодих людей із Молдови їздили до Москви під приводом участі в культурно-туристичній програмі. Під час тренінгів їм розповідали про технічні особливості протестів і протистояння силовим структурам. Крім того, молодих людей навчали виготовлення вибухівки, управлінню дронами та іншим технікам для провокацій.

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За інформацією поліції, у червні цього року в таких тренінгах взяли участь понад 100 молодих людей.

"Деякі з цих молодих людей проходили навчання в іноземних інструкторів, пов'язаних із приватними військовими структурами "Вагнер" і "Ферма". Деяких відправили на більш серйозні тренування до Боснії і Герцеговини, а також до Сербії. Навчання проходило переважно з початку вересня до середини жовтня", – розповіли в поліції.

Чотирьох громадян Молдови, які пройшли інструктаж, затримали і помістили під арешт на 30 діб.

Під час обшуків правоохоронні органи вилучили у підозрюваних списки активістів, листівки, ноутбуки, телефони, банківські картки, квитки на рейси Кишинів-Стамбул-Москва, а також понад 1,6 млн леїв. За інформацією поліції, гроші призначалися для проведення акцій протесту, які переростуть у масові заворушення.

Також правоохоронці знайшли докази зв'язку цього злочинного угруповання з олігархом-утікачем Іланом Шором. Розслідування триває.

Нагадаємо, на основних телеканалах Молдови показали журналістське розслідування про те, як популістська і проросійська партія "Шор" підкуповує громадян за гроші з Москви.

Як відомо, вже цієї неділі, 20 жовтня, у Молдові одночасно пройдуть президентські вибори та голосування на референдумі щодо вступу у ЄС.

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