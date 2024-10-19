Укр Рус Eng

Глава МЗС Франції відвідає північний схід України

Новини — Субота, 19 жовтня 2024, 11:40 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у рамках свого візиту в Україну планує поїздку в одну з північно-східних областей, що межують з Росією. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві. 

На початку промови Барро зазначив, що Україна бореться не лише за свою незалежність і територіальну цілісність, а й тримає лінію фронту, яка "розділяє Європу і Росію Владіміра Путіна, розділяє свободу і пригнічення". 

"Наступного дня я поїду на північний схід України, щоб познайомитися з українськими військовими, які протистоять росіянам і докладають усіх зусиль для успіху операції в Курській області", – сказав Барро (цитата наведена за українським синхронним перекладом – Ред.).

Реклама:

Міністр не уточнив, про яку з областей йдеться – Чернігівщину, Харківщину чи Сумщину. 

Нагадаємо, візит Барро є його першим приїздом до Києва після початку роботи уряду Мішеля Барньє. 

Перед цим Барро і Сибіга мали першу зустріч у Парижі під час європейського турне президента Володимира Зеленського із "планом перемоги". 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Війна з РФ
Реклама: