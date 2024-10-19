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Глава МЗС в новому уряді Франції вперше прибув в Україну

Новини — Субота, 19 жовтня 2024, 11:18 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ у новому уряді Франції Жан-Ноель Барро вперше прибув до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

На відміну від більшості візитів іноземних гостей, Барро анонсував свій приїзд завчасно, у п'ятницю, та повторив анонс на початку доби у суботу. 

"Сьогодні я вирушаю в Україну. Буде підтримка, знову і знову, для українсього спротиву російській агресії. Підтримка цивільним, які страждають. Повага до міжнародного права – це умова нашої колективної безпеки", – написав Барро у своєму X (Twitter).

Вранці 19 жовтня стало відомо, що міністр вже зустрівся з українським колегою Андрієм Сибігою, вони вийшли зі спільною пресконференцією. 

Андрій Сибіга висловив подяку Барро за рішення здійснити один з перших закордонних візитів в Україну та подякував за усю допомогу і підтримку, яку надає Франція за низкою напрямків.

Серед іншого, на зустрічі він розповів Барро про виклики які стоять перед енергетикою України напередодні зими і міністри домовилися про взаємодію у цьому питанні.

Перед цим посадовці мали першу зустріч у Парижі під час європейського турне президента Володимира Зеленського із "планом перемоги". 

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Франція
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