Глава МЗС в новому уряді Франції вперше прибув в Україну

Міністр закордонних справ у новому уряді Франції Жан-Ноель Барро вперше прибув до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На відміну від більшості візитів іноземних гостей, Барро анонсував свій приїзд завчасно, у п'ятницю, та повторив анонс на початку доби у суботу.

Aujourd’hui, je me rends en Ukraine.



Soutien, encore et toujours, à la résistance de l’Ukraine contre l’agression russe.



Soutien, encore et toujours, aux civils qui souffrent.



Le respect du droit international est la condition de notre sécurité collective.



🇫🇷🤝🇺🇦 pic.twitter.com/PWlxBXSIOx

Реклама: