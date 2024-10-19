Глава МЗС в новому уряді Франції вперше прибув в Україну

Міністр закордонних справ у новому уряді Франції Жан-Ноель Барро вперше прибув до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На відміну від більшості візитів іноземних гостей, Барро анонсував свій приїзд завчасно, у п'ятницю, та повторив анонс на початку доби у суботу.

Aujourd’hui, je me rends en Ukraine.



Soutien, encore et toujours, à la résistance de l’Ukraine contre l’agression russe.



Soutien, encore et toujours, aux civils qui souffrent.



Le respect du droit international est la condition de notre sécurité collective.



🇫🇷🤝🇺🇦 pic.twitter.com/PWlxBXSIOx Реклама: October 18, 2024

"Сьогодні я вирушаю в Україну. Буде підтримка, знову і знову, для українсього спротиву російській агресії. Підтримка цивільним, які страждають. Повага до міжнародного права – це умова нашої колективної безпеки", – написав Барро у своєму X (Twitter).

Вранці 19 жовтня стало відомо, що міністр вже зустрівся з українським колегою Андрієм Сибігою, вони вийшли зі спільною пресконференцією.

Андрій Сибіга висловив подяку Барро за рішення здійснити один з перших закордонних візитів в Україну та подякував за усю допомогу і підтримку, яку надає Франція за низкою напрямків.

Серед іншого, на зустрічі він розповів Барро про виклики які стоять перед енергетикою України напередодні зими і міністри домовилися про взаємодію у цьому питанні.

Перед цим посадовці мали першу зустріч у Парижі під час європейського турне президента Володимира Зеленського із "планом перемоги".