Сибіга у Парижі провів першу зустріч з новим главою МЗС Франції і запросив його в Україну

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів першу зустріч з новим главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро та обговорив організацію його першого візиту в Україну.

Про це очільник українського МЗС написав у Х (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповів Сибіга, у межах візиту президента Володимира Зеленського до Франції, він провів першу зустріч зі своїм новим французьким колегою Жаном-Ноелем Барро.

"Ми скоординували подальші кроки напередодні важливих міжнародних подій і узгодили організацію візиту міністра Барро в Україну", – написав він.

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Нагадаємо, у вересні у Франції призначили новий уряд на чолі з Мішелем Барньє. Очільником МЗС Франції став Жан-Ноель Барро, який раніше обіймав посаду державного секретаря з європейських справ.

Як відомо, Зеленський після зустрічі з Макроном запевнив, що у їхніх переговорах не було мови про "припинення вогню".

Він зокрема розкрив Макрону свій "план перемоги", піднімав питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, а також залучення фінансування для того, щоб Україна могла виробляти більше власних ударних безпілотників.

Також окрему увагу лідери країн приділили увага питанню спільного виробництва зброї.