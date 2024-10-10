Сибіга у Парижі провів першу зустріч з новим главою МЗС Франції і запросив його в Україну
Новини — Четвер, 10 жовтня 2024, 21:43 —
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів першу зустріч з новим главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро та обговорив організацію його першого візиту в Україну.
Про це очільник українського МЗС написав у Х (Twitter), передає "Європейська правда".
Як розповів Сибіга, у межах візиту президента Володимира Зеленського до Франції, він провів першу зустріч зі своїм новим французьким колегою Жаном-Ноелем Барро.
"Ми скоординували подальші кроки напередодні важливих міжнародних подій і узгодили організацію візиту міністра Барро в Україну", – написав він.
Нагадаємо, у вересні у Франції призначили новий уряд на чолі з Мішелем Барньє. Очільником МЗС Франції став Жан-Ноель Барро, який раніше обіймав посаду державного секретаря з європейських справ.
Як відомо, Зеленський після зустрічі з Макроном запевнив, що у їхніх переговорах не було мови про "припинення вогню".
Він зокрема розкрив Макрону свій "план перемоги", піднімав питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, а також залучення фінансування для того, щоб Україна могла виробляти більше власних ударних безпілотників.
Також окрему увагу лідери країн приділили увага питанню спільного виробництва зброї.