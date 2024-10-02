ЗМІ: Естонія розглядає можливість відправлення своїх військових в Україну

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що уряд країни обговорював можливість відправлення своїх військових із небойовими завданнями на захід України.

Про це він сказав Polskie Radio, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що наразі країна не ухвалила конкретного рішення, адже перш за все Естонія повинна гарантувати безпеку інструкторів.

"Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян", – пояснив міністр.

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Очільник Міноборони Естонії акцентував, що рішення про введення військ в Україну має ухвалюватись консенсусом країн-членів НАТО.

"Треба враховувати всі деталі: заходи захисту сил, а також логістику. Тому зараз ми продовжуємо навчання в Польщі та Великій Британії. Подивимось, як розвиватиметься ця тема", – зазначив він.

Певкур підсумував, що союзники докладають усіх зусиль, щоб Україна могла виграти війну.

Нагадаємо, 2 жовтня повідомлялося, що колишній очільник Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що країна повинна відправити війська, щоб допомогти тренувати і підтримувати українську армію.

Як відомо, обговорення присутності військ НАТО на українській території порушив президент Франції Емманюель Макрон, який у лютому визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.

Деякі держави, зокрема країни Балтії, публічно підтримали цю ідею або висловили зацікавленість у ній. Але переважна більшість, включно з колишнім генеральним секретарем Альянсу, таку можливість відкидали.

У травні The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.